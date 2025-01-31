Неякісне планування, витоки інформації: Міноборони назвало причини звільнення Безрукової

Міністерство оборони звільнило Безрукову через невиконання запланованих постачань для фронту, зауваження від Генштабу щодо неякісного планування закупівель, проблеми з комунікацією і витоки закритої інформації, що стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Ситуація ускладнилася розбіжностями в поглядах з наглядовою радою АОЗ та її головою Юрієм Джигиром.

"При прийнятті Марини Безрукової на роботу в агенцію в січні 2024 року контракт з нею був укладений Міністерством оборони, яке діяло від власного імені як уповноважений орган управління агенцією. Законом встановлено, що зміна контракту відбувається за згодою його сторін.

Отже, продовження контракту з Мариною Безруковою вимагало згоди Міноборони. Попри це, 23 січня 2025 року голова наглядової ради Юрій Джигир підписав додаткову угоду без відповідного погодження з Міністерством оборони. Цим він вийшов за межі своїх повноважень, визначених законом та статутом підприємства", – йдеться в заяві міністерства.

Через конфлікт із наглядовою радою Міністерство оборони відкликало звідти представників держави Юрія Джигира і Тараса Чмута, після чого вона стала неправомочною (залишилось лише два члени з п'яти), і її повноваження перейшли до міністерства. Це надає Міноборони право звільнити Безрукову та призначити іншого керівника.

Міністерство оборони також звернулося до правоохоронних органів для розслідування та правової оцінки дій колишнього керівництва агенції.

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Нагадаємо:

Наглядова рада АОЗ вирішила продовжити контракт з Безруковою на рік, а Міністерство оборони відмовилося погодити це рішення. Безрукову відсторонили від посади для службового розслідування та призначили тимчасового виконувача обов'язків – Арсена Жумаділова з Державного оператора тилу.

31 січня Міністерство юстиції пояснило статуси керівників ДП "Агенція оборонних закупівель", які останній тиждень постійно змінювалися: Безрукова – директорка АОЗ, але відсторонена, Жумаділов – т.в.о.

Марина Безрукова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у конфліктну ситуацію, що виникла довкола АОЗ.

Контракт між Мариною Безруковою та Агенцією оборонних закупівель завершується 31 січня і не буде продовжуватися.