Туреччина відмовилася розблокувати роботу карток РФ "Мир"

Переговори між Росією та Туреччиною щодо відновлення роботи платіжної системи "Мир" завершилися без успіху.

Про це заявив посол РФ в Анкарі Олексій Єрхов в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "РИА Новости", пише Liga.net.

За його словами, перспектив для розблокування карток більше немає і порадив росіянам, які їду в Туреччину, розраховувати на готівку.

У вересні 2024 року влада Туреччини заявила, що не обговорює відновлення роботи в країні російської платіжної системи "Мир".

З початку 2024 року турецькі банки стали відмовлятися працювати з платежами з Росії.

Російська влада намагалася домовитися з Анкарою, проте на початок осені майже всі банки Туреччини вирішили відмовитися від обслуговування угод, пов'язаних із Росією і Білоруссю.

Нагадаємо:

У вересні 2022 року слідом за приватними банками Туреччини з російської платіжної системи "Мір" вийшли і державні банки.