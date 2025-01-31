Нові ліміти на перекази коштів, виплати родичам полонених: що зміниться для українців з лютого

Від 1 лютого 2025 року на українців чекає низка змін. Насамперед вони стосуються нових лімітів на перекази коштів. Крім цього, з лютого "Укрзалізниця" підвищить ціни на квитки для низки міжнародних напрямків.

ЕП розповідає детальніше про те, що зміниться для українців у лютому 2025 року.

Нові ліміти на перекази коштів

З 1 лютого 2025 року банки запроваджують нові ліміти на перекази коштів.

Так, для клієнтів з високим рівнем ризику встановили ліміт у розмірі 50 тис. грн на місяць. Для інших клієнтів ліміт з 1 лютого буде становити 150 тис. грн на місяць.

Ці ліміти не застосовуватимуть до клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів банків, волонтерів та "інших клієнтів з підтвердженими доходами". Для них розмір обмеження на перекази встановлять у розмірі підтвердженого доходу.

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Розмір ліміту можуть збільшити за заявою клієнта, однак лише в разі надання банку документального підтвердження джерел доходів.

Крім цього, ліміти не поширюються на перекази між рахунками одного клієнта в межах одного банку.

Детальніше про те, чому банки обмежують перекази з картки на картку, можна прочитати у статті: "Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять".

Тарифи на електроопалення

З 1 лютого в Україні запроваджують нові умови для використання електроенергії на опалення. Тепер дію пільгового тарифу буде обмежено певним обсягом споживання.

Таким чином, споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф (4,32 грн/кВт-год) лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год.

Якщо ж вони спожили менше електроенергії, то сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн/кВт-год.

Виплати родичам полонених і безвісти зниклих

З 1 лютого 2025 року набувають чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Військові отримали право складати особисте розпорядження на випадок зникнення безвісті чи захоплення у полон про виплату грошового забезпечення конкретній людині за його вибором.

Раніше виплати щомісяця отримував інший з подружжя.

Якщо особистого розпорядження немає, то кошти розподіляються рівними частинами між:

дружиною (чоловіком);

законними представниками неповнолітніх дітей;

дітьми з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);

батькам військовослужбовців (крім тих, які позбавлені батьківських прав).

Водночас, частина коштів, яка розподіляється між членами сім'ї, не може перевищувати 50% грошового забезпечення. Решта коштів має залишатися у військовій частині та виплачуватися військовому в разі його повернення. В іншому випадку, кошти будуть включені до складу спадщини.

Якщо ж військовий не має представників першої черги, то 20% забезпечення розподіляються рівними частками між представниками другої черги – повнолітніми дітьми, рідними братами (сестрами), законним представником яких є військовий.

Здорожчання залізничних квитків

З 1 лютого 2025 року зростуть ціни на залізничні квитки до Польщі та Угорщини через зменшення знижок.

Причина підвищення – значні збитки від пасажирських перевезень (18 млрд грн минулого року) через подорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів.

Квитки до Польщі подорожчають на 9-27% в купе і на 20-27% в Інтерсіті+ та СВ

На найпопулярнішому маршруті Київ-Варшава підвищення становитиме 37%, на маршруті Київ-Будапешт – 17% в СВ та 21% в купе.

Водночас ціни на поїзди до Австрії та Молдови залишаться без змін.

Оновлення в роботі "Укрпошти"

До 3 лютого "Укрпошта" завершить перехід до оброблення посилок в автоматизованому форматі.

Це означає, що 100% посилок "Укрпошта" оброблятиме на роботизованих лініях.

Крім цього, "Укрпошта" скоротить час доставки посилок до одного дня.

Зміни в роботі громадського транспорту у Києві

У Києві до 10 травня частково обмежать рух вулицею Полярна в напрямку від вулиці Лебединська до вулиці Сім’ї Кульженків.

Це пов’язано з капітальним ремонтом шляхопровід через залізничну колію на вулиці Полярна. На час проведення робіт рух транспорту в обох напрямках здійснюватиметься протилежною частиною шляхопроводу.

Схема обмеження руху КМДА

Крім цього, Із 1 лютого замість трамваїв №14 та №18 тимчасово курсуватиме автобус №14Т. Таку зміну запровадили через ремонт трамвайних колій на вулиці Глибочицька.

Схема автобусного маршруту КМДА

Водночас у Київській міській держадміністрації не уточнили, як довго триватимуть ремонтні роботи.

Підтвердження статуси критичності для підприємств

У лютому закінчується термін, до якого критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв.

Ця вимога стосується всіх компаній, незалежно від того, коли вони востаннє підтверджували статус критичності або до якої дати він діятиме. На це підприємства матимуть час до 28 лютого 2025 року.

Це означає, що працівники залишатимуться заброньованими до кінця лютого. Якщо підприємство не зможе підтвердити свою критичність за новими правилами, то працівники втратять бронювання з 1 березня.

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