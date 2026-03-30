Діяти обережніше: у Нацбанку спрогнозували рух облікової ставки до кінця 2026 року

Більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України очікують збереження облікової ставки на рівні 15% до кінця 2026 року, а один член КМП не виключає посилення процентної політики.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Більшість вважає, що з огляду на останні події у світі та посилення ризиків для внутрішньої цінової динаміки НБУ, ймовірно, доведеться діяти обережніше, ніж передбачено в січневому прогнозі.

Зокрема, семеро членів КМП не виключили ймовірність збереження незмінної облікової ставки щонайменше до кінця 2026 року.

Водночас троє членів комітету припускають можливість одного-двох кроків зі зниження ставки протягом 2026 року. Реалізація такого сценарію залежить від стабілізації ситуації на Близькому Сході та незмінності тарифів на житлово-комунальні послуги, що дозволило б утримати інфляцію в межах січневого макропрогнозу.

Усі члени КМП констатували суттєве ускладнення макроекономічного прогнозування через високий рівень невизначеності останнього місяця.

В повідомленні також йдеться, що усі 11 членів Комітету з монетарної політики НБУ 18 березня одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15%.

11 членів Комітету з монетарної політики Національного банку України:

Андрій Пишний – голова Національного банку України,

Сергій Ніколайчук – перший заступник голови,

Володимир Лепушинський – заступник голови,

Юрій Гелетій – заступник голови,

Ярослав Матузка – заступник голови,

Дмитро Олійник – заступник голови,

Олексій Шабан – заступник голови,

Михайло Ребрик – директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу,

Первін Дадашова – директор Департаменту фінансової стабільності,

Олександр Арсенюк – директор Департаменту відкритих ринків,

Юрій Половньов – директор Департаменту статистики та звітності.

Облікова ставка НБУ впливає на рівень ставок в економіці: чим вищою вона є, тим вищими стають ставки за кредитами та депозитами. Зокрема, від облікової ставки залежить розмір ставки за депозитними сертифікатами (у які можуть вкладатися банки) та кредитами рефінансування. Підвищуючи облікову ставку, НБУ заохочує економічних агентів більше відкладати коштів та менше їх витрачати, зокрема брати кредити. Це сповільнює темпи обертання грошової маси та призводить до зниження цін.

Нагадаємо:

Національний банк України 19 березня ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

НБУ у січні знизив розмір облікової ставки з 15,5% до 15% річних.

Під час останнього у 2025 році засідання з питань монетарної політики НБУ не став змінювати розмір облікової ставки, зберігши її на рівні 15,5%.

Національний банк України у жовтні ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Таке ж рішення було прийняте Нацбанком і у вересні.