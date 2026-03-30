У семи областях частина родин залишається без світла через обстріли енергетики

Через атаки ворога у 7 областях нові знеструмлення

Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях станом на ранок 30 березня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міненерго та "Укренерго".

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

30 березня застосування обмежень не прогнозується

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 30 березня станом на 9:30 його рівень був на 2,7% вищим, ніж в той самий час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 27 березня. Причина – хмарна погода у більшості регіонів, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 29 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,3% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 22 березня. Причина таких змін – суттєве потепління в усіх регіонах України.

Нагадаємо:

Станом на ранок 26 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишалася без електропостачання.