Новини 28 квітня: новий голова "Нафтогазу", масштабний блекаут у Європі

Про що всі сьогодні говорили?

Про кібератаку на "Епіцентр". Користувачі "Епіцентру" повідомляють, що не можуть оформити покупки.

Про термінову купівлю газу. "Нафтогаз України" підписав угоду про залучення 270 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та угоду про грант 140 млн євро від Норвегії для термінової закупівлі 1 млрд кубометрів газу.

Про масштабний блекаут. 28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишились без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнений рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним з найпотужніших в історії новітньої Європи.

Про угоду про надра. Україна та Сполучені Штати Америки наблизилися до підписання угоди про корисні копалини.

Про "Нафтогаз". Наглядова рада "Нафтогазу" обрала новим головою компанії Сергія Корецького.

Ексклюзиви ЕП

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