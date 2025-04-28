Новости 28 апреля: новый глава "Нафтогаза", масштабный блэкаут в Европе

О чем все сегодня говорили?

О кибератаке на "Эпицентр". Пользователи "Эпицентра" сообщают, что не могут оформить покупки.

О срочной покупке газа. "Нафтогаз Украины" подписал соглашение о привлечении 270 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития и соглашение о гранте 140 млн евро от Норвегии для срочной закупки 1 млрд кубометров газа.

О масштабном блэкауте. 28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.

Целые города остались без света и Интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение. На дорогах по всей Испании и Португалии затруднено движение, поскольку перестали работать светофоры.

Масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы.

О соглашении о недрах. Украина и Соединенные Штаты Америки приблизились к подписанию соглашения о полезных ископаемых.

О "Нафтогазе". Наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал новым главой компании Сергея Корецкого.

Эксклюзивы ЭП

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко рассказал, достаточный ли у него опыт работы с налогами, поддерживает ли предоставление налоговой доступа к банковской тайне, о людях Гетманцева и налогообложении доходов с OnlyFans.