Новости 28 апреля: новый глава "Нафтогаза", масштабный блэкаут в Европе
О чем все сегодня говорили?
О кибератаке на "Эпицентр". Пользователи "Эпицентра" сообщают, что не могут оформить покупки.
О срочной покупке газа. "Нафтогаз Украины" подписал соглашение о привлечении 270 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития и соглашение о гранте 140 млн евро от Норвегии для срочной закупки 1 млрд кубометров газа.
О масштабном блэкауте. 28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.
Целые города остались без света и Интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение. На дорогах по всей Испании и Португалии затруднено движение, поскольку перестали работать светофоры.
Масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы.
О соглашении о недрах. Украина и Соединенные Штаты Америки приблизились к подписанию соглашения о полезных ископаемых.
О "Нафтогазе". Наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал новым главой компании Сергея Корецкого.
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