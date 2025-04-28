"Нафтогаз" підписав угоду про термінову закупівлю газу
"Нафтогаз України" підписав угоду про залучення 270 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та угоду про грант 140 млн євро від Норвегії для термінової закупівлі 1 млрд кубометрів газу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Відповідні кредитна та грантова угоди були підписані очільником Групи Нафтогаз Романом Чумаком та заступником директора ЄБРР в Україні Марком Магалецьким", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці кошти уже доступні для "Нафтогазу" й будуть спрямовані на імпорт газу.
"Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру", - зазначив очільник компанії Роман Чумак.
Нагадаємо:
Україна залучила від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 270 млн євро під державні гарантії на закупівлю газу, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро.
Через російські атаки на газову інфраструктуру та, як наслідок, зменшення видобутку, Україна значно збільшить імпорт газу у 2025 році.
Група "Нафтогаз" розпочала підготовку до опалювального сезону 2025/2026: закуповує газ та модернізує енергогенерацію.