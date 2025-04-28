В "Епіцентрі" стався технічний збій

Користувачі "Епіцентру" повідомляють, що не можуть оформити покупки.

Про це повідомляє "Епіцентр" на своїй сторінці у Telegram.

Про причини збою не повідомляють.

"У ніч на 28 квітня 2025 року у мережі торговельних центрів Епіцентр стався технічний збій, який вплинув на роботу торгової мережі", – повідомили у компанії.

Там також повідомили, що онлайн-магазин epicentrk.ua продовжує працювати та приймати замовлення. Водночас можливі затримки у доставці замовлень клієнтам.

Нагадаємо:

Вранці 26 квітня у "Дії", "Новій пошті" та терміналах банків зафіксовано технічний збій через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси.