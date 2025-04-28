Корецького обрали новим головою "Нафтогазу"

Наглядова рада "Нафтогазу" обрала новим головою компанії Сергія Корецького.

Про це повідомляють джерела ЕП в "Нафтогазі" та уряді.

Джерела повідомляють, що фіналі відбору були Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював "Укргазвидобування".

Сергій Корецький очолює компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" з листопада 2022 року. До цього, з 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG. З 2018 року займався власним бізнесом.

Нагадаємо:

Раніше, у листопаді 2022 року Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова головою правління "Нафтогаз України".

Згодом, у грудні 2024 Чернишов став віцепрем'єр-міністром України – міністром національної єдності України. З того часу його обв'язки тимчасово виконував Роман Чумак.