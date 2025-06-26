Новини 26 червня: Україна "заробила" мільярд доларів на подорожчанні золота, курс євро б'є рекорди

Про що говорили сьогодні?

Про держборг. Державний та гарантований державою борг України на 31 травня становив 7,51 трлн грн, або $180,97 млрд.

Про літаки в РФ. Попри санкції ЄС і США, Росія за роки повномасштабної війни імпортувала деталі для літаків Boeing і Airbus на 1 млрд євро.

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України збільшилися на 1,08 млрд дол. внаслідок переоцінки вартості золота за останні півтора року.

Про кордон з Польщею. У пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею тимчасово призупинено оформлення всіх типів транспортних засобів в обох напрямках через технічні несправності в базі даних.

Про курс євро. Офіційний курс євро до гривні встановить четвертий історичний рекорд за місяць у п'ятницю 27 червня - 48,63 грн.

Ексклюзиви ЕП.

Нова лихоманка: чому ціни на золото б'ють рекорди і як його купити

Ціни на золото встановлюють історичні рекорди на тлі підвищення геополітичної напруги. Чи можна скористатися цим трендом в Україні і чи варто вкладати кошти в дорогоцінний метал?

Вартість навчання в українських університетах суттєво зросла. Які ціни?

1 липня в Україні починається вступна кампанія. Які університети та напрямки найчастіше обирають студенти і скільки коштує навчання?