Нацбанк показав курс валют на п'ятницю: євро вчетверте за місяць оновить рекорд

Офіційний курс євро до гривні встановить четвертий історичний рекорд за місяць у п'ятницю 27 червня - 48,63 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 27 червня.

Своєю чергою, курс долара зменшиться на 8 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,58 грн ( 41,66 грн станом на 26 червня);

грн ( грн станом на 26 червня); 1 євро — 48,63 грн (48,32 грн станом на 26 червня).

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні.