Держборг України зріс на мільярд доларів

Державний та гарантований державою борг України на 31 травня становив 7,51 трлн грн, або $180,97 млрд.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Протягом травня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 34,88 млрд грн, а у доларовому – на майже $1 млрд.

Із загальної суми державного боргу зовнішній борг становив 5,58 трлн грн (74,31% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $134,48 млрд, а державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,93 трлн грн (25,69%), або $46,48 млрд.

Нагадаємо:

Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7 480,3 млрд грн, у валютному еквіваленті - 180 млрд дол.