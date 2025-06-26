У пункті пропуску на кордоні з Польщею припинено рух усього транспорту – ДПСУ
У пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею тимчасово призупинено оформлення всіх типів транспортних засобів в обох напрямках через технічні несправності в базі даних.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
За її даними, роботи з відновлення вже тривають.
Держприкордонслужба просить враховувати інформацію про збій при плануванні поїздки.
У пресслужбі ДПСУ також повідомили, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло: пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.
Наразі фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів". "Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.
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На українському кордоні фіксують колапс із розмитненням пального. Із 24 червня учасники ринку повідомляють про затримки бензовозів.