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У пункті пропуску на кордоні з Польщею припинено рух усього транспорту – ДПСУ

Віктор Волокіта — 26 червня, 16:13
У пункті пропуску на кордоні з Польщею припинено рух усього транспорту – ДПСУ

У пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею тимчасово призупинено оформлення всіх типів транспортних засобів в обох напрямках через технічні несправності в базі даних.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За її даними, роботи з відновлення вже тривають.

Держприкордонслужба просить враховувати інформацію про збій при плануванні поїздки.

У пресслужбі ДПСУ також повідомили, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло: пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.

Наразі фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів". "Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.

Нагадаємо:

На українському кордоні фіксують колапс із розмитненням пального. Із 24 червня учасники ринку повідомляють про затримки бензовозів.

Кордон транспорт ДПСУ

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У пункті пропуску на кордоні з Польщею припинено рух усього транспорту – ДПСУ
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