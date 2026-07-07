Міжнародні резерви України за місяць збільшилися на 12,1% – НБУ

Міжнародні резерви України у червні збільшилися на 12,1% і станом на 1 липня 2026 року за попередніми даними становили 51,3 млрд доларів США.

Про це інформує Національний банк України.

"Така динаміка зумовлена валютними надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – пояснив регулятор.

Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло 11 316,3 млн дол., у тому числі 6 821,1 млн дол. – від ЄС та 4 495,2 млн дол. США – через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала 4,4 млрд дол. США від Європейського Союзу. Це перша виплата в межах першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв'язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 269,7 млн дол. США, крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,5 млн дол. США.

НБУ в червні продав на валютному ринку 5 147,0 млн дол. США.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року становили 45 726,6 млн доларів США. У травні вони зменшилися на 5,2%.

У квітні міжнародні резерви України зменшилися на 7,3%, і cтаном на 1 травня становили 48,2 мільярда доларів, але цей обсяг достатній для збереження стійкості валютного ринку, повідомляв Нацбанк України.