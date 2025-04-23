Новини 23 квітня: в Україні зафіксували ціни на газ, обшуки в ексзаступниці міністра економіки

Про що всі сьогодні говорили?

Про ціни на газ. "Нафтогаз України" до квітня 2026 року продовжив дію "Фіксованого тарифу" на постачання газу для для населення.

Про обшуки ДБР. Державне Бюро Розслідувань провело обшуки у Світлани Панаіотіді, яка займала посаду заступниці міністра економіки Ігоря Петрашка.

Світлана Панаіотіді, яка обіймала посаду заступниці міністра економіки до травня 2021 року, заявила, що обшуки ДБР відбулися без ухвали суду й ознайомлення з постановою про невідкладні слідчі дії.

Про сири. В Україні до кінця 2025 року можуть зупинити роботу великі виробники сирів, якщо імпорт іноземного продукту захопить майже увесь ринок.

Про мита для Китаю. Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.

Про прогноз боргу України. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальний державний борг України у 2025 році зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Ексклюзиви ЕП

Частка імпортного сиру на ринку України встановила рекорд за 11 років. Чому так сталося і коли можуть зникнуть сири українського виробництва?

Фіктивні торги на мільярди гривень платників податків на прифронтовій Миколаївщині. Як усе влаштовано?