ДБР проводить обшуки в ексзаступниці міністра економіки

Державне Бюро Розслідувань провело обшуки у Світлани Панаіотіді, яка займала посаду езаступниці міністра економіки Ігоря Петрашка.

Це у коментарі для ЕП підтвердив адвокат Панаіотіді Тарас Пошиванюк.

За його словами, обшуки проводять за справою 2021 року, але слідчі продемонстрували лише номер кримінального провадження.

"Ні витягу, ні будь яких інших даних у нас немає, бо немає ухвали і нам не надали постанову", – сказав Пошиванюк.

Адвокат не зміг підтвердити, за якою самою справою проводять обшуки у Панаіотіді, але зазначив, що вона повʼязана із рішеннями Антимонопольного комітету.

На 10:30 середи обшуки все ще тривали.