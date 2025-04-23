Новости 23 апреля: в Украине зафиксировали цены на газ, обыски у экс-замминистра экономики

О чем все сегодня говорили?

О ценах на газ. "Нафтогаз Украины" до апреля 2026 года продлил действие "Фиксированного тарифа" на поставку газа для для населения.

Об обысках ГБР. Государственное Бюро Расследований провело обыски у Светланы Панаиотиди, которая занимала должность заместителя министра экономики Игоря Петрашко.

Светлана Панаиотиди, которая занимала должность заместителя министра экономики до мая 2021 года, заявила, что обыски ГБР прошли без решения суда и ознакомления с постановлением о неотложных следственных действиях.

О сырах. В Украине до конца 2025 года могут остановить работу крупные производители сыров, если импорт иностранного продукта захватит почти весь рынок.

О пошлинах для Китая. Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы облегчить напряжение в отношениях с Пекином.

О прогнозе долга Украины. Международный валютный фонд прогнозирует, что общий государственный долг Украины в 2025 году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Эксклюзивы ЭП

Доля импортного сыра на рынке Украины установила рекорд за 11 лет. Почему так произошло и когда могут исчезнут сыры украинского производства?

Фиктивные торги на миллиарды гривен налогоплательщиков на прифронтовой Николаевщине. Как все устроено?