Топвиробники сиру в Україні можуть закритися: названо умову

В Україні до кінця 2025 року можуть зупинити роботу великі виробники сирів, якщо імпорт іноземного продукту захопить майже увесь ринок.

Про це йдеться у тексті ЕП.

"Якщо до кінця 2025 року імпорт захопить 80% вітчизняного ринку, українські виробники не витримають і зупиняться. Ніхто не працюватиме собі в збиток. Це стосується великих виробників", – попереджає виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур.

Зараз 20-30 великих та середніх підприємств забезпечують більшу частину вітчизняного виробництва сирів. За даними СМП, у галузі працюють 200 тис. осіб: фермерів, виробників, логістів, продавців.

"Якщо ситуація не зміниться, то частка імпортних твердих сирів і надалі зростатиме, а Україна втратить свою сирну промисловість. Це призведе до зменшення фермерських господарств та поголів’я корів", – переконана директорка з маркетингу бренду "Комо".

Водночас Дідур впевнений, що менш трагічні наслідки чекатимуть на малих виробників, оскільки вони мають сталий локальний ринок.

Про те, як врятувати українські сири, читайте у матеріалі: Польська навала: як імпорт витіснив українські сири з полиць супермаркетів

Нагадаємо:

За перший квартал 2025 року в Україну зросло постачання іноземних сирів і наразі вони займають майже половину споживання населення у мережах національних супермаркетів.