МВФ прогнозує, що держборг України перевищить "психологічну" позначку
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальний державний борг України у 2025 році зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.
Про це йдеться в доповіді "Фінансовий монітор", яку презентував у середу у Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.
Згідно з розрахунками Фонду, загальний держборг України у 2024 році, після двох років повномасштабної війни РФ, становив 89,8% ВВП.
У 2025 році очікується, що цей показник вперше перевищить "психологічну" позначку 100% та сягне 110%.
Для порівняння: у 2021 році, до масштабного вторгнення РФ, цей показник не перевищував 48,9%.
Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зменшиться наступного року до 108,5% з подальшою тенденцією до зниження.
Нагадаємо:
За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання ВВП України на цей рік збережено на рівні 2%, на наступний – 4,5%.