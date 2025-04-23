МВФ прогнозує, що держборг України перевищить "психологічну" позначку

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальний державний борг України у 2025 році зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Про це йдеться в доповіді "Фінансовий монітор", яку презентував у середу у Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

Згідно з розрахунками Фонду, загальний держборг України у 2024 році, після двох років повномасштабної війни РФ, становив 89,8% ВВП.

У 2025 році очікується, що цей показник вперше перевищить "психологічну" позначку 100% та сягне 110%.

Для порівняння: у 2021 році, до масштабного вторгнення РФ, цей показник не перевищував 48,9%.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зменшиться наступного року до 108,5% з подальшою тенденцією до зниження.

Нагадаємо:

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання ВВП України на цей рік збережено на рівні 2%, на наступний – 4,5%.