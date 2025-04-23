Місто швидких тендерів: як у Миколаєві працює схема з держзамовленнями

Фіктивні торги на мільярди гривень платників податків на прифронтовій Миколаївщині. Як усе влаштовано?

Видання "Наші гроші" знайшло нову тендерну схему. Її суть зводиться до створення умов, за яких переможцем стає той, хто перший подасть пакет документів. Виявилося, що коли на кону 600 млн грн, то зібрати їх можна за шість хвилин.

Хронологія подій виглядала так. 26 березня 2025 року департамент містобудування Миколаївської ОДА оголосив тендер на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Очікувана вартість закупівлі – 614,8 млн грн.

Родзинкою серед умов тендеру стало встановлення правила ціноутворення на будівельні матеріали. Початково його прописали як "динамічне", тобто кінцева вартість у майбутньому може змінитися з урахуванням інфляційного впливу на основні матеріали. Це вигідно для бізнесу, який може не турбуватися про ціни на будівельні матеріали, коли зголошується на участь у тендері.

Якби ж хтось вирішив подати пропозицію на участь у тендері за менші гроші (нижче 596,4 млн грн), то для нього почали б діяти інші правила ціноутворення. У такому випадку кінцева вартість тендеру втратила б статус "динамічної" і стала б "твердою", тобто учасник не зміг би згодом підвищити вартість підрядних робіт.

До того ж йому потрібно було б відразу надати повний аналіз цін на всі будівельні матеріали, вказані в кошторисі, разом з відповідними документами.

Коли всі потенційні учасники не можуть знижувати ціну, то вирішальним стає не розмір знижки, а час подання документів. Таким чином, вибір переможця зводиться до того, хто перший їх завантажив.

Як з'ясувало видання, саме це і сталося в цьому конкретному випадку.

Закупівлю офіційно оголосили 26 березня о 13:50 (план закупівлі оприлюднили на кілька хвилин раніше). Тоді її змогли побачити всі потенційні учасники, щоб вирішити, чи варто брати в ній участь і почати збирати численні документи.

Місцева компанія "Антарес-буд" подала документи через 6 хв після оприлюднення інформації про тендер. Один з ключових документів – лист про забезпечення тендерної пропозиції із сумою забезпечення 1,85 млн грн – згідно з метаданими був створений 25 березня о 16:50, тобто за день до оприлюднення оголошення.

Ця схема, де заздалегідь підготовлені документи та встановлений нижній поріг ціни, гарантує перемогу інсайдерам і перетворює процес тендеру на формальність. Водночас завдяки системі Prozorro, яка фіксує кожен крок чиновників, що ділять бюджетні підряди, і бізнесменів, які на них претендують, схему легко відстежити.

Щоб оцінити її масштаби, ЕП проаналізувала будівельні тендери країни з очікуваною вартістю понад 10 млн грн у 2024-2025 роках. Дані показали, що за цей час відбулося два десятки тендерів, де документи були подані впродовж години після публікації оголошення. Усі вони – у Миколаївській області, їх загальна вартість – 1,15 млрд грн.

Рекордсменом за часом подання документів став тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міськради з очікуваною вартістю 144 млн грн. Він був оголошений 1 серпня 2024 року о 13:49. Єдиним учасником та автоматичним переможцем стало ТОВ "Південьбуд Миколаїв Лтд", яке подало документи через 4 хв після публікації оголошення.

Серед іншого компанія подала документ за результатами зборів учасників товариства, на яких було затверджене рішення про участь у тендері. Документ про збори був створений о 13:34, тобто за 15 хв до оголошення тендеру на Prozorro.

У середньому для подання документів на участь у тендері компанії витрачають 7-14 днів, а загальний час, за який це можна зробити, становить місяць. Редакція не має пояснень аномаліям, які відбуваються в Миколаївській області. Тим більше, що, за словами президента Володимира Зеленського, топкорупція в Україні давно подолана.

Об'єднує ці тендери лише географія: усі вони стосуються об'єктів, розташованих на Миколаївщині, і в більшості випадків їх організатором є департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводу проєктів розвитку Миколаївської обласної держадміністрації, яким керує Андрій Гейц. Цей департамент підпорядковується військовій обладміністрації Віталія Кіма.

Більшість виявлених ЕП підозрілих підрядів дісталися двом компаніям: згаданому в статті "Наших грошей" ТОВ "Антарес-буд" і ТОВ "Південьбуд Миколаїв Лтд".