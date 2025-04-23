Нафтогаз ще на рік зафіксував ціни на газ для громадян

"Нафтогаз України" до квітня 2026 року продовжив дію "ФІксованого тарифу" на постачання газу для для населення.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Як повідомляє компанія, ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубоментр. Така ціна діятиме до 30 квітня 2026 року.

"Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ", – йдеться у повідомленні.

Востаннє "Нафтогаз" продовжував дію фіксованого тарифу на газ у серпні 2024 року.

Також 11 квітня Кабмін продовжив дію пільгових тарифів для вирбників тепла до 31 жовтня 2025 року.