"Увірвались без пояснень": ексзаступниця міністра економіки прокоментувала обшуки ДБР

Світлана Панаіотіді, яка обіймала посаду заступниці міністра економіки до травня 2021 року, заявила, що обшуки ДБР відбулися без ухвали суду й ознайомлення з постановою про невідкладні слідчі дії.

Про деталі вона розповіла на своїй сторінці Facebook.

"Без ухвали суду. Без ознайомлення з постановою про невідкладні слідчі дії. Навіть витягу з ЄРДР не дали, щоб пересвідчитися, що справа відкрита", - повідомила Панаіотіді.

За її словами, о 6:30 ранку правоохоронці "увірвались" без жодних пояснень і документів, заявляючи, що діють "в рамках закону". Слідчі дії тривали понад сім годин.

"Власне, все це вже було у 2013. Свавілля осіб в погонах. Добре, що хоч не побили й не скрутили. Хоча це, мабуть, наступний крок", - додала вона.

Нагадаємо:

Державне Бюро Розслідувань 23 квітня провело обшуки у Світлани Панаіотіді, яка займала посаду заступниці міністра економіки Ігоря Петрашка.

Слідчі ДБР під час обшуків у ексзаступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді вилучили два мобільні телефони та робочий комп'ютер.

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, його заступниця Світлана Панаіотіді подали у відставку у травні 2021 року.

У 2019 році Панаіотіді починала працювати у Кабміні

З 2015 року вона займала посаду державного уповноваженого у АМКУ.