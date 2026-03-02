Новини 2 березня: ціни на нафту злетіли, частина гривень замінюється

Про що говорили сьогодні?

Про нафту: У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, і нафтові ринки зараз готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Про гривні: Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети та перестають бути платіжним засобом.

Про Григоришина: Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру бенефіціарному власнику АТ "Сумиобленерго" Костянтину Григоришину та трьом посадовцям компанії у заволодінні 68 млн грн.

Про "Нафтогаз": Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України": незалежними представниками стали Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл і Тор Мартін Анфіннсен.

Ексклюзив ЕП

AI виходить на сцену. Кожна п'ята пісня в українських чартах створена штучним інтелектом

Поруч з живими артистами в українських чартах дедалі частіше з'являються треки, повністю або часового згенеровані штучним інтелектом. Хто стоїть за цими "віртуальними" хітами і як вони потрапляють у рекомендації?