Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України": незалежними представниками стали Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл і Тор Мартін Анфіннсен.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Це планове переобрання членів Наглядової ради після завершення 26 січня 2026 р. терміну повноважень попереднього складу", – написав він у Facebook.

Незалежними представниками призначені Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл, Тор Мартін Анфіннсен.

"Це авторитетні міжнародні фахівці з глибокою експертизою та високою кваліфікацією, які мають багаторічний досвід роботи у енергетичному секторі", – зазначив Корецький.

Представником держави обрана заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко.

Раніше уряд переобрав членом ради державного секретаря Кабінету Міністрів Костянтина Мар'євича.

"Дякую Уряду України за відданість реформі корпоративного управління державних компаній та високопрофесійний підхід. Також вдячний European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) за технічну допомогу в організації та проведенні прозорого конкурсного відбору", – зазначив Корецький.

За його словами, це важливий крок для подальшого зміцнення системи управління компанією.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд звільнив ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму з посади члена наглядової ради "Нафтогазу".

Раніше Кабмін розпочав наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств: 15 грудня уряд запустив відбір кандидатів до складу 8 наглядових рад стратегічно важливих енергетичних підприємств.

Раніше повідомлялося, що Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" 7 лютого 2026 року ухвалила рішення про призначення Наталії Бойко виконуючою обов'язки генерального директора.

Раніше генеральним директором АТ "Укргазвидобування" було призначено Юрія Ткачука, який з травня по грудень цього року вже виконував обов'язки керівника підприємства.