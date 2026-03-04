Заступниця міністра фінансів: падіння гривні підтримує українських виробників

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова заявила, що девальвація гривні – реакція економіки на екстремальні умови війни, яка допомагає спрямувати споживчий попит на вітчизняних виробників.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Українська економіка передусім керується стабільним внутрішнім споживанням.

Девальвація валюти, яка почалася минулого року, насправді допомагає спрямувати цей попит більше на вітчизняних виробників, і зі зростанням витрат через дефіцит електроенергії саме так працює імунна відповідь", – сказала Зикова.

Також вона наголосила на успіхах фінансової системи України за час війни: банківська система залишилася ліквідною, міжнародна фінансова співпраця продовжує розширюватися, а сама фінансова система стала більш прозорою, ніж до війни.

Окрім цього, посадовиця зазначила, що стійкість української економіки – не удача чи рефлекторна реакція, а результат скоординованих дій уряду.

"Чим більший тиск, тим точнішою стає реакція. І з часом це створює щось дуже важливе для партнерів та для країн-партнерів, для донорів та інвесторів – передбачуваність в умовах невизначеності", – підсумувала Зикова.

Нагадаємо:

Станом на 4 березня офіційний курс долара щодо гривні збільшився до 43,45 грн, євро зменшився до 50,45 грн.

Нацбанк не бачить підстав для різкого стрибка курсу валют, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які на початку 2026 року сягали майже 60 млрд дол.