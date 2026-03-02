Від сьогодні банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень не є платіжними засобами

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети та перестають бути платіжним засобом.

Про це йшлося у повідомленні НБУ.

Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Обміняти купюри на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде:

в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ") – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку – наразі безстроково.

У НБУ повідомляли, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються.

Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

Нагадаємо:

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень.