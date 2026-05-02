"Ринок ще не відчув повного впливу": Exxon Mobil прогнозує подальше зростання цін на нафту

Генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс попередив, що ринок ще не усвідомив повного впливу порушення постачання нафти, яке спричинила війна в Ірані та закриттям Ормузької протоки.

Про це пише CNBC.

Порушення було пом'якшено великою кількістю завантажених нафтових танкерів, які перебували в транзиті протягом першого місяця війни, сказав Вудс. Стратегічні запаси нафти також були вивільнені, а комерційні запаси зменшені, сказав гендиректор.

Одне з цих джерел постачання вичерпається в міру продовження конфлікту. Ціни на нафту тоді зростуть, оскільки протока залишатиметься закритою, заявив він.

"Якщо подивитися на безпрецедентні порушення в світових постачаннях нафти та природного газу, ринок ще не відчув їх повного впливу. Буде ще більше, якщо протока залишиться закритою", — сказав Вудс.

Вудс очікує, що потоки нафти з Перської затоки нормалізуються через місяць або два після відкриття протоки. Танкери потрібно перепозиціонувати, необхідно вирішити проблему з накопиченням постачань, і суднам потрібен час, щоб досягти своїх пунктів призначення, сказав гендиректор.

Уряди та промисловість повинні будуть поповнити свої стратегічні резерви та комерційні запаси, якщо запаси вичерпаються після закінчення конфлікту, сказав Вудс. Це призведе до збільшення попиту на ринку та тиску на ціни.

У компанії Exxon Mobil попередили, що її виробництво на Близькому Сході знизиться на 750 тис барелів на добу порівняно з 2025 роком, якщо протока залишиться закритою в другому кварталі.

Exxon втратила 15% від загального виробництва через закриття протоки, сказав Вудс.

Іранські атаки на експортний хаб зрідженого природного газу Катару пошкодили дві виробничі лінії, в яких Exxon має частку власності, це 3% видобутку Exxon, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Станом на 1 травня ціни на нафту зросли, оскільки спроби врегулювати війну з Іраном залишаються в глухому куті: Тегеран і далі блокує Ормузьку протоку, а ВМС США перекривають експорт іранської сирої нафти.

Раніше повідомлялося, що світ втратив понад 50 мільярдів доларів вартості сирої нафти, яка не була видобута відтоді, як майже 50 днів тому почалася війна з Іраном, і наслідки цієї кризи відчуватимуться ще місяцями, а то й роками.