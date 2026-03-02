Офіс Генпрокурора оголосив підозру Григоришину

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру бенефіціарному власнику АТ "Сумиобленерго" Костянтину Григоришину та трьом посадовцям компанії у заволодінні 68 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

За версією слідства, власники компанії створили схему, щоб уникнути сплати дивідендів державі та вивести кошти підприємства.

Григоришин, на якого у 2025 році були накладені санкції РНБО, оформив себе радником голови компанії на наступних умовах:

1 млн грн зарплати на місяць;

дистанційний формат роботи;

фактичне навантаження - близько 4 годин на тиждень.

Офіс Генпрокурора повідомляє, що його заробітна плата перевищувала встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) максимальний рівень у 5-7 разів.

Згідно із повідомленням, у період з 2020 по 2024 рік "Сумиобленерго" було завдано майже 68 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Майже 75% акцій "Сумиобгленерго" володіють підконтрольні Григоришину офшорні компанії.

Нагадаємо:

Рішенням РНБО від 19 січня 2025 року, проти російського та українського бізнесмена Костянтина Григоришина ввели персональні санкції, які, зокрема, блокують активи.