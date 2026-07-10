Новини 10 липня: в України звʼявилась нова банкнота

Про аеропорти: Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців після створення необхідних безпекових умов.

Про кооператив "династія": техніка мера міста Українка Олександра Туренка, якому нещодавно оголосили підозру у заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів, перевозила незаконно видобутий пісок із міського кладовища на будівництво котеджного містечка "Династія" в Козині.

Про нову банкноту: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 грн.

Про паливо в РФ: Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що на ринку спостерігається дефіцит палива, пов'язаний із тим, що нафтопереробні заводи доводиться ремонтувати через прильоти українських безпілотників.

За даними двох джерел у галузі та розрахунками Reuters, виробництво бензину в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65 % від середнього сезонного споживання, після того як українські атаки безпілотниками призвели до зупинки роботи великих нафтопереробних заводів.

Про Міндічгейт: колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (кодове імʼя – Тенор) повідомили про нову підозру.

Про "тіньовий флот РФ": Сили безпілотних систем Збройних сил України за ніч на 10 липня уразили 13 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії поблизу окупованого Кримського півострова.

Ексклюзиви ЕП:

Людина-оркестр: як ветеран побудував виробництво енергетиків

Після поранення військовий вклав отриману компенсацію у власний бренд кави, а за кілька років перетворив його на бізнес, який продає тисячі упаковок продукції та став одним із перших ветеранських брендів, що вийшов на ринок енергетиків.