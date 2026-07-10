Техніка мера Українки возила пісок із цвинтаря для маєтків "Династії"

Техніка мера міста Українка Олександра Туренка, якому нещодавно оголосили підозру у заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів, перевозила незаконно видобутий пісок із міського кладовища на будівництво котеджного містечка "Династія" в Козині.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, улітку 2022 року Українська міська рада уклала договір на благоустрій міського кладовища з приватним підрядником. Під час робіт використовувалася техніка, що належить Туренку. Того ж періоду правоохоронці відкрили провадження щодо незаконного видобутку та вивезення піску з цієї території.

Як стверджується в розслідуванні, вилучені правоохоронцями журнал в'їзду-виїзду техніки та відеозаписи свідчать, що самоскид, який належить Туренку, доставляв пісок на будівельний майданчик котеджного містечка "Династія".

За даними слідства, цей комплекс будували для найближчого оточення президента Володимира Зеленського.

Bihus.Info також зазначає, що родина Туренка має давні зв'язки з родиною колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, у 2010 році Єрмак переписав одну зі своїх компаній на дружину Туренка Ларису.

Журналісти нагадують, що за епізодом із незаконним видобутком піску Туренко покарання не отримав. Натомість кілька тижнів тому йому оголосили підозру у заволодінні землею та розтраті бюджетних коштів.

За версією слідства, міський голова міг організувати схему незаконного оформлення земельних ділянок у приватну власність із подальшою легалізацією через договори купівлі-продажу.

Для частини дорогих ділянок на березі річки Стугна та в лісовому масиві, за даними правоохоронців, використовували схему із заміною координат, що дозволяло оформлювати цінні землі під виглядом менш вартісних. Загальні збитки слідство оцінює у понад 75 млн грн.

Суд обрав Туренку запобіжний захід у вигляді застави майже 20 млн грн, зобов'язав здати закордонний паспорт і обмежив спілкування зі свідками. Сам мер та його захист називають підозру необґрунтованою.

Довідка. "Династія" - елітне котеджне містечко в Козині, яке фігурує у справі НАБУ і САП. За версією слідства, там будували приватні резиденції для Андрія Єрмака, Тимура Міндіча та Олексія Чернишова, а також спільну спа-зону з басейном і спортзалом.

Нагадаємо:

Раніше НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі колишнього віцепрем'єрміністра України, який раніше очолював Міністерство розвитку громад і територій, і ще п'яти осіб.

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду застосували запобіжні заходи до ще чотирьох учасників організованої групи, причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна через будівництво комплексу "Династія".