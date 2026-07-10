Аеропорти в Україні можна запустити за 3-5 місяців: названо умову
Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців після створення необхідних безпекових умов.
Про це заявив заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, пишуть Новини.Live.
За його словами, у державному бюджеті передбачені кошти на підтримку роботи аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру.
Крейденко зазначив, що за наявності підготовленої команди, необхідних безпекових умов і механізму захисту аеропортів цивільне авіасполучення можна буде запустити протягом 3-5 місяців.
Водночас він відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів, пояснивши це міркуваннями безпеки, оскільки така інформація може бути використана Росією.
Нагадаємо:
Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування українських аеропортів.