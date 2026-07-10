2000 грн із Василем Стусом: НБУ презентував нову найбільшу банкноту

Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 грн.

Про це повідомило керівництво НБУ під час брифінгу.

На новій банкноті номіналом 2000 грн зображений український поет і дисидент Василь Стус. Банкноту введуть в обіг 4 вересня 2026 року.

Цього дня у 1965 році Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Також 4 вересня 1985 року Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму.

Фото: ЕП

У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2000 грн дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот.

Фото: Фото: ЕП

За розрахунками НБУ, заміна банкнот номіналом 1000 грн на купюри у 2000 грн скоротить витрати на логістику вдвічі. Порівняно з перевезенням банкнот у 500 грн витрати можуть зменшитися у чотири рази, а банкнот у 200 грн — у десять разів.

Фото: ЕП

З часу появи банкноти у 1000 грн у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін удвічі, зазначають у банку.

Якщо сім років тому для виплати середньої зарплати готівкою було достатньо близько 10 банкнот найбільшого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно вже понад 30 купюр по 1000 грн.

Обсяг готівки в обігу за цей час зріс більш ніж удвічі - з майже 390 млрд грн у 2019 році до понад 970 млрд грн станом на 1 липня 2026 року. Водночас частка банкнот номіналом 1000 грн уже перевищила 55% загальної суми готівки в обігу.

Серед інших переваг для держави Нацбанк назвав сприяння зберіганню заощаджень у національній, а не іноземній валюті.

Нагадаємо:

25 жовтня 2019 року НБУ ввів в обіг банкноту у 1000 гривень.