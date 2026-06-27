Україна підписала угоди в енергетичній сфері на два мільярда євро – Шмигаль

На конференції URC 2026 у Ґданську Україна підписала 28 міжнародних угод в енергетичній сфері і досягла домовленостей на фінансування енергетичних проектів загальною вартістю майже два мільярда євро.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Зокрема, ідеться про наміри Експортно-імпортного банку США надати 300 млн доларів на фінансування американського обладнання, робіт і послуг для групи "Нафтогаз".

Підписано угоду про спільні умови з німецьким девелопером Notus Energy щодо кредиту у 65 млн євро на фінансування вітрової електростанції потужністю 120 МВт.

ДТЕК і GE Vernova домовились щодо будівництва нової парогазової електростанції (CCGT) потужністю 650 МВт. Загальний обсяг інвестицій — 900 млн євро.

Також Шмигаль відзначив угоду про спільні умови на 191,2 млн євро між IFC, ЄБРР, BSTDB, BII Ukraine та Swedfund. Ідеться про фінансування будівництва вітрової електростанції потужністю 189 МВт, яку реалізують дочірні компанії Галнафтогазу.

ЄБРР також підписав листи про наміри з Німеччиною щодо внеску 45 млн євро та Норвегією щодо внеску 10 млн євро до Програми прискорення розвитку відновлюваної енергетики та ринку України (RAMP-UP). Механізм, розроблений ЄБРР та Світовим банком, має підтримати 1 ГВт нових потужностей ВДЕ та потенційно мобілізувати 1,5 млрд євро інвестицій.

Крім того, кредит у 90 млн євро під державні гарантії для Укренерго буде спрямований на реконструкцію окремих підстанцій, а також на посилення корпоративного управління.

А грант у 11 млн євро від Уряду Німеччини через KfW дозволить Укренерго закупити критично необхідне обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури.

Підписано угоду з урядами Норвегії та Нідерландів про надання 44,6 млн євро гранту для Укрнафти. Також підписано низку меморандумів, які закладають основу для подальшої співпраці в низці енергетичних секторів:

Підписано новий меморандум зі Swedfund International, який закладає основу для подальшої модернізації енергетичної інфраструктури.

"Нафтогаз" підписав низку меморандумів із Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps та ORLEN.

Меморандум з нідерландською компанією CQUESTRA BV (підписаний "Нафтогазом" і "Укрнафтою") започатковує українсько-польський транскордонний проєкт транспортування та геологічного зберігання CO₂ орієнтовною вартістю 8,53 млн євро.

Новий меморандум між Енергоатомом і ŠKODA JS (Чехія) розширює співпрацю у сфері розвитку нових ядерних потужностей та модернізації ядерної інфраструктури України, зазначив міністр енергетики.

Нагадаємо:

За підсумками конференції URC 2026 у Ґданську для підготовки української енергетики до наступної зими було залучено понад 550 млн євро міжнародної підтримки.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль на URC2026 заявив, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генеруючої потужності – її рівня до початку агресії РФ у 2014 році.

Напередодні URC2026 Міністерство енергетики, Європейська Комісія та Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України

Вони повідомили, що всі ресурси фонду (300 млн євро) вже законтрактовані, а підготовка до зими потребує ще 650 млн євро надходжень.