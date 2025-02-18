Мінфін оприлюднив нові форми податкових декларацій для ФОПів

Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку.

Відповідний наказ №57 підписано 31 січня 2025 року і зареєстровано у Міністерстві юстиції 14 лютого 2025 року, передає Укрінформ.

Йдеться про три податкові декларації: платника єдиного податку фізичної особи - підприємця, платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) та платника єдиного податку четвертої групи.

"Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання у відповідності з останніми змінами до Податкового кодексу України", - зазначили у Мінфіні.

Читайте також: Зарплати, депозити, оренда: хто і з яких доходів має сплачувати військовий збір

Нагадаємо:

У січні українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій. Загальний задекларований дохід – 16,2 млрд грн, що на 17% або 2,3 млрд грн менше, ніж у січні 2024 року.