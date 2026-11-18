Прокуратура повідомила про підозру начальнику міжрегіонального управління Державної служби з питань праці в Івано-Франківську, який приховав від декларування понад майно на 12,7 мільйона гривень та фігурує у справі про систематичне вимагання хабарів від підприємців.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила про підозру в недостовірному декларуванні начальнику Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці в м. Івано-Франківську Богдану Сагайдаку.

За результатами повної перевірки декларації за 2024 рік НАЗК встановило, що посадовець не зазначив у декларації відомості про членів своєї сім'ї – доньку та співмешканку.

Він приховав від декларування житловий будинок площею понад 200 кв. м поблизу Тернополя, де проживав разом із членами сім'ї, та який у 2018 році подарував своїй матері, як недобудову. Його вартість становить майже 5 млн грн.

Також не вказані у декларації чотири об'єкти нерухомості в Тернополі, зареєстровані на співмешканку. Йдеться про дві квартири сукупною вартістю понад 5,1 млн грн, творчу майстерню та гараж, а також належний ій автомобіль Chevrolet Spark, "про наявність якого був обізнаний".

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 12,7 млн грн.

Посадовцю інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР у м. Львові (з дислокацією у м. Івано-Франківськ) за оперативного супроводу УСР в Івано-Франківській області.

"Водночас чоловік уже є обвинуваченим у справі про систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємців", – розповіли у Івано-Франківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, начальник територіального органу Держпраці організував масштабну схему поборів із бізнесу, до якої залучив двох підлеглих та директора навчального центру з охорони праці.

"Разом зі спільниками він брав гроші за не проведення перевірок, приховування порушень трудового законодавства, забезпечення позитивних висновків розслідувань нещасних випадків на виробництві та оформлення фіктивних документів про проходження навчання і перевірку знань з охорони праці", – говориться у повідомленні.

Цю злочинну групу викрили ще в листопаді 2025 року, а у жовтні 2026 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо всіх чотирьох фігурантів, зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викрило схему поборів у сфері охорони праці. Її організував очільник Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

Також повідомлялося, що прокуратура скерувала до суду справу ексзаступника директора департаменту Вінницької обласної державної адміністрації, який не задекларував 4,6 мільйона гривень.

Прокуратура вимагає стягнути на користь держави майно інспектора Київської митниці: квартира вартістю понад сім мільйонів гривень оформлена на його родичку.