Українці неохоче декларують доходи

У січні українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій. Загальний задекларований дохід – 16,2 млрд грн, що на 17% або 2,3 млрд грн менше, ніж у січні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Водночас, зросли суми податків, що стягуються із задекларованих доходів. Зокрема, до держбюджету сплачено:

201,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 42% (60 млн грн) більше, ніж торік.

34,3 млн грн військового збору – на 23% (6,5 млн грн) більше, ніж у січні 2024 року. Д

Семеро громадян України задекларували податкові зобов'язання на суму понад 1 млн грн. Три з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном.

Лідером серед декларантів став мешканець Житомирської області. Він сплатить до бюджету 42,1 млн грн податків зі своїх доходів.

Майже 4000 осіб подали декларації, щоб отримати податкову знижку. Їм повернуть 26,3 млн грн.

Нагадаємо:

Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.