Минфин обнародовал новые формы налоговых деклараций для ФЛП

Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога.

Соответствующий приказ №57 подписан 31 января 2025 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 14 февраля 2025 года, передает Укринформ.

Речь идет о трех налоговых декларациях: плательщика единого налога физического лица - предпринимателя, плательщика единого налога третьей группы (юридического лица) и плательщика единого налога четвертой группы.

"Эти формы дадут возможность плательщикам определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства в соответствии с последними изменениями в Налоговый кодекс Украины", - отметили в Минфине.

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Напомним:

В январе украинцы подали более 16 тысяч налоговых деклараций. Общий задекларированный доход - 16,2 млрд грн, что на 17% или 2,3 млрд грн меньше, чем в январе 2024 года.