Украина потеряет 700 миллионов долларов из-за отмены торговых льгот ЕС

Отмена торговых преференций со стороны Европейского Союза будет стоить Украине 700 миллионов долларов в 2025 году.

Об этом сообщает заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает Liga.net.

Национальный банк Украины оценил потери от прекращения торговых преференций с ЕС в 2025 году на уровне около 700 миллионов долларов.

"В апреле мы этот фактор рассматривали как риск, но учитывая то, что сегодня долгосрочного решения не было найдено, определенные потери для нас, к сожалению, будут. Их оцениваем для этого года примерно в 700 млн", - сказал он.

Николайчук отметил, что несмотря на отмену льгот, значительная часть украинского экспорта останется на рынке ЕС, а некоторые поставки могут быть переориентированы на другие рынки.

Убытки от потери торговых преимуществ, по словам НБУ, стали одним из факторов, которые повлияли на пересмотр макроэкономического прогноза. Прогноз роста ВВП на 2025 год снижен до 2,1%.

Напомним:

Кабинет министров утвердил изменения в постановление относительно объемов нынешних квот на экспорт в Европейский Союз сахара и мяса птицы.

6 июня "торговый безвиз" с Евросоюзом официально закончился: для Украины вернули квоты. Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Первые автономные торговые меры вступили в силу 4 июня 2022 года сроком на год, временно отменив пошлины, квоты и торговые ограничения для украинских товаров. Поэтому их дважды продлевали - 6 июня 2023 года и 6 июня 2024 года.

Украина потеряет в июне-декабре 2025 года около 800 млн долл. США после восстановления 6 июня квот для украинской агропродукции, которая будет попадать в страны Евросоюза.