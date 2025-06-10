Україна зменшила квоти на частину агропродукції до Євросоюзу

Кабінет міністрів затвердив зміни до постанови щодо обсягів цьогорічних квот на експорт до Європейського Союзу цукру та м’яса птиці.

Про це йдеться у постанові №664 від 6 червня, оприлюдненій на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

Згідно з документом, оновлений розмір експортної квоти на цукор становить майже 11,0075 тис. т.

При цьому ліцензування експорту цукру згідно із затвердженою квотою запроваджується до 5 серпня 2025 року. Обсяг цієї квоти розподіляється Міністерством аграрної політики та продовольства між експортерами цукру пропорційно фактичним обсягам його експорту до ЄС за перших п’ять місяців цього року.

Квоту на м’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зокрема курей свійських, качок, гусей, цесарок, визначено у 51,061 тис. т.

Крім того, оновлено квоту на експорт в ЄС м’яса та їстівних субпродуктів індиків - 1 439 т.

Якщо порівнювати із квотуванням, яке було встановлене Кабміном на термін дії автономних торговельних заходів ЄС на 2025 рік, то квота на експорт цукру до ЄС була на рівні 107,238 тис. т, м’яса свійської птиці - 55, 536 тис. т, м’яса та субпродуктів індиків - 1 565 т.

Ліцензування експорту м’яса свійської птиці та індиків діятиме до 31 грудня 2025 року. Загальна квота становить 30 тис. т до 30 вересня та 22,5 тис. т - з 1 жовтня до кінця цього року. Розподіл квот так само здійснює Мінагрополітики між експортерами пропорційно їхньому фактичному експорту до ЄС за перших чотири місяці 2025 року.

Резервний обсяг квоти на м'ясо птиці (1 071 т) розподіляється між експортерами, які не здійснювали експорту цієї продукції за 4 місяці 2025 року.

Нагадаємо:

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Перші автономні торгівельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року та 6 червня 2024.

Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.