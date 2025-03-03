НБУ анулював ліцензію у фінустанови через зв'язки з Росією

Національний банк України відкликав ліцензію фінансової компанії "ФК "Фінуніверсал" через зв’язки з громадянином РФ.

Про це повідомила пресслужба регулятора, передає "Укрінформ".

Причиною такого рішення стало визнання ділової репутації компанії "небездоганною". Як з’ясував НБУ, її власник Віталій Кропачов має російське громадянство, що підтвердили державні органи спеціального призначення.

Крім того, "Фінуніверсал" надав регулятору недостовірну інформацію, заперечуючи наявність у Кропачова російського паспорта або податкового резидентства РФ.

Ще 16 грудня 2024 року Нацбанк визнав ділову репутацію "Фінуніверсалу" та його власників, зокрема ТОВ "Укрдонінвест", такою, що не відповідає вимогам. Після цього 3 березня Комітет з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення про відкликання ліцензії компанії.

Нагадаємо:

Фінтех-компанія Revolut не має жодних ліцензій або дозволів для роботи на українському ринку.

Британський необанк Revolut вже раніше повідомив українського регулятора про свої плани в Україні й в перспективі прагне отримати українську банківську ліцензію, тісно співпрацюючи з НБУ.