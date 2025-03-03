НБУ аннулировал лицензию у финучреждения из-за связей с Россией

Национальный банк Украины отозвал лицензию финансовой компании "ФК "Финуниверсал" из-за связей с гражданином РФ.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает "Укринформ".

Причиной такого решения стало признание деловой репутации компании "небезупречной". Как выяснил НБУ, ее владелец Виталий Кропачев имеет российское гражданство, что подтвердили государственные органы специального назначения.

Кроме того, "Финуниверсал" предоставил регулятору недостоверную информацию, отрицая наличие у Кропачева российского паспорта или налогового резидентства РФ.

Еще 16 декабря 2024 года Нацбанк признал деловую репутацию "Финуниверсала" и его владельцев, в частности ООО "Укрдонинвест", такой, что не соответствует требованиям. После этого 3 марта Комитет по вопросам надзора и регулирования рынков небанковских финансовых услуг принял решение об отзыве лицензии компании.

Напомним:

Финтех-компания Revolut не имеет никаких лицензий или разрешений для работы на украинском рынке.

Британский необанк Revolut уже ранее уведомил украинского регулятора о своих планах в Украине и в перспективе стремится получить украинскую банковскую лицензию, тесно сотрудничая с НБУ.