Британський Revolut не має ліцензій для роботи на українському ринку — НБУ

Фінтех-компанія Revolut не має жодних ліцензій або дозволів для роботи на українському ринку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За словами регулятора, компанія не подавала жодних заявок на отримання ліцензії чи дозволу, а її діяльність не проходить процедуру ліцензування відповідно до українського законодавства.

У НБУ наголошують, що для того, щоб Revolut розпочав діяльність в Україні як іноземний банк, він повинен отримати банківську ліцензію або відкрити філію, що є вимогою Закону "Про банки та банківську діяльність".

Revolut Bank UAB – це іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги на основі ліцензії, що дозволяє йому працювати в країнах Європейського Союзу.

Під час розгляду заявки на відкриття філії або отримання ліцензії НБУ проводить комплексну оцінку ділової репутації засновників, фінансового стану та бізнес-моделі компанії.

Крім того, питання запуску іноземного банку на українському ринку потребує консультацій з банківським наглядом країни походження.

НБУ також звертає увагу українських громадян, що надані Revolut фінансові послуги не охоплюються механізмами захисту прав споживачів фінансових послуг, а також системою гарантування вкладів в Україні.

Нагадаємо:

Британська фінтех-компанія Revolut планує отримати в Україні банківську ліцензію.

11 лютого Британський фінтех-гігант Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні.

Українці можуть зареєструватись в Revolut через "Дію", але компанія має російський слід.