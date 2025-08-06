НАПК выявило тенденцию увеличения случаев декларирования авто по заниженной цене

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продолжает проверять декларации и исследует вопрос приобретения декларантами и членами их семей активов по цене, значительно ниже рыночной. В основном это касается автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство обнаружило:

в 2022 году декларанты приобрели 1,47 тыс. легковых автомобилей 2022 года выпуска, среди которых 63 по цене менее 400 тыс. грн;

в 2023 году количество приобретенных легковых автомобилей 2022 и 2023 годов выпуска составляет 4 тыс., среди них 150 по цене менее 400 тыс. грн;

в 2024 году приобретено 5,39 тыс. легковых автомобилей 2022-2024 годов выпуска, из которых 336 по цене менее 400 тыс. грн.

В НАПК подчеркнули, чтона стоимость автомобиля прежде всего влияет его эксплуатационный износ (чаще всего это автомобили, приобретенные на аукционах за рубежом) и/или техническое состояние (как правило, это автомобили после ДТП, требующие существенного ремонта).

Поэтому декларантам важно сохранять документы, подтверждающие обстоятельства, по которым транспортное средство приобретено по цене меньше рыночной.

На формирование стоимости автомобиля, значительно ниже рыночной, также может влиять наличие родственных связей между продавцом и покупателем (например, договор между братьями, супругами и т.д.), подчеркнули в агентстве.

Зато приобретение авто у третьих лиц без объективных причин для занижения рыночной цены может свидетельствовать о:

скрытый подарок или даже неправомерной выгоде;

уменьшении базы налогообложения и, как следствие, размера платежей в бюджет;

необоснованный актив, то есть сокрытие суммы реальных расходов из-за невозможности покупателя подтвердить источники происхождения средств.

Отмечается, что в случае выявления необоснованных активов НАПК будет ориентироваться на рыночную стоимость актива, а не на оценку, которая была осуществлена при приобретении имущества.

Читайте также: Авто за три копейки. Как топ-чиновники подтасовывают декларации