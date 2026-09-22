Недостовірне декларування: до суду скерували справу екскерівника райвідділу ТЦК

Екскерівнику райвідділу Львівського обласного ТЦК інкримінують недостовірне декларування на понад 4,5 мільйона гривень, обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, а також Державне бюро розслідувань.

Ідеться про начальника Самбірського районного відділу Львівського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Богдана Семенину.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього керівника районного відділу, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Йому інкримінують внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік на понад 4,5 млн грн.

Зокрема, експосадовець не зазначив майнові права на квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн грн, оформлені на його дружину, на майно накладено арешт.

Він суттєво завищив суму власних грошових заощаджень: у декларації зазначив 2,5 млн грн готівкою, хоча відповідно до його підтверджених доходів міг накопичити не більше 684 тис. грн.

Також у декларації зазначено, що його дружина має готівкові кошти у розмірі 40 тис. дол. Але за результатами перевірки встановлено, що її доходи з підтвердних джерел дозволяли накопичити не більше 20 тис. дол.

Дії експосадовця кваліфіковано як внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Нагадаємо:

Раніше ексначальнику районного ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані в декларації на понад 4,5 мільйона гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокуратури про визнання необґрунтованими активів ексначальника Кременчуцького районного ТЦК – квартири та двох елітних позашляховиків.

Раніше повідомлялося, що прокуратура звернулася з позовом до суду про визнання необґрунтованими активів, які належать колишньому начальнику Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність цивліьної конфіскації необґрунтованого активу заступника начальника Полтавського обласного ТЦК.