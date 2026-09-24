Bentley представив свій перший електромобіль

23 вересня компанія Bentley представила лінійку своїх перших повністю електричних автомобілів. Вона отримала назву Torcal на честь національного парку в Іспанії Торкаль-де-Антекера.

В лінійці представлені дві моделі – Torcal, у якій основний акцент зроблено на комфорті та дизайні, та Torcal S – із більш потужним і швидким двигуном.

Перша – із двигуном потужністю 810 к/с розвиває швидкість до 250 км/год і розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди. Друга, з двигуном потужністю 880 л/с, – до 260 км/год, а розгін до 100 км/год за 2,9 секунди.

Акумулятор обох моделей заряджається від 10% до 80% за 16 хвилин. Запас ходу з повним зарядом – 600 км. Обидві моделі за допомогою спеціальних динаміків відтворюють звук двигуна класичних бензинових автомобілів Bentley.

В компанії зазначають, що це зроблено не просто заради іміджу, а й з міркувань безпеки, щоб пішоходи чули звук електромобіля, що наближається.

Обидві моделі виробляються на британському заводі в місті Кру. Перші поставки Torcal і Torcal S на європейський ринок відбудуться вже цього року. Продажі в США розпочнуться у 2027 році.

Ціна моделі стартує від 230 тис. дол.