Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Bentley представив свій перший електромобіль

Микола Максимчук — 24 вересня, 18:55
Bentley представив свій перший електромобіль
Bentley

23 вересня компанія Bentley представила лінійку своїх перших повністю електричних автомобілів. Вона отримала назву Torcal на честь національного парку в Іспанії Торкаль-де-Антекера.

В лінійці представлені дві моделі – Torcal, у якій основний акцент зроблено на комфорті та дизайні, та Torcal S – із більш потужним і швидким двигуном.

Перша – із двигуном потужністю 810 к/с розвиває швидкість до 250 км/год і розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди. Друга, з двигуном потужністю 880 л/с, – до 260 км/год, а розгін до 100 км/год за 2,9 секунди.

Акумулятор обох моделей заряджається від 10% до 80% за 16 хвилин. Запас ходу з повним зарядом – 600 км. Обидві моделі за допомогою спеціальних динаміків відтворюють звук двигуна класичних бензинових автомобілів Bentley.

В компанії зазначають, що це зроблено не просто заради іміджу, а й з міркувань безпеки, щоб пішоходи чули звук електромобіля, що наближається.

Обидві моделі виробляються на британському заводі в місті Кру. Перші поставки Torcal і Torcal S на європейський ринок відбудуться вже цього року. Продажі в США розпочнуться у 2027 році.

Ціна моделі стартує від 230 тис. дол.

Читайте також
Суперпреміум-електрокар Apple "похоронили". Чому довгоочікуваний Apple Car не випустили?
Читайте також
Китайські електромобілі завойовують ЄС. Як європейці відповідають?
електромобіль автомобілі

автомобілі

Bentley представив свій перший електромобіль
Volvo призначає керівника Škoda новим гендиректором
Попит на російські авто в Казахстані скоротився на 99%: що сталося

Останні новини