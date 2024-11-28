Нафта падає на тлі зростання запасів бензину в США та очікування зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися після несподіваного стрибка запасів бензину в США, а інвестори зосередилися на зустрічі ОПЕК+ на цих вихідних, щоб обговорити політику видобутку нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 14 центів, або на 0,2%, до 72,69 дол за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate також знизились на 14 центів, або на 0,2%, до 68,58 дол за барель.

Очікується, що торгівля буде неактивною у зв'язку зі святкуванням Дня подяки в США, що розпочинається в четвер.

Запаси бензину в США зросли на 3,3 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 22 листопада, всупереч очікуванням щодо невеликого скорочення запасів палива напередодні рекордних святкових поїздок.

Уповільнення зростання попиту на паливо в найбільших споживачах - Сполучених Штатах і Китаї - сильно вплинуло на ціни на нафту 2024 року, хоча скорочення поставок з боку ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти разом з Росією та іншими союзниками, обмежило втрати.

Зустріч ОПЕК+ відбудеться в неділю. Члени групи обговорюють подальшу відстрочку запланованого збільшення видобутку нафти, яке мало розпочатися в січні.

Нафта Brent і WTI втратили більше 3% на цьому тижні під тиском угоди Ізраїлю про припинення вогню з ліванським угрупуванням "Хезболла". Припинення вогню розпочалося в середу і допомогло зменшити занепокоєння, що конфлікт може порушити постачання нафти з найбільшого регіону Близького Сходу, що видобуває нафту.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли на початку торгів у вівторок, 26 листопада, після падіння на попередній сесії, оскільки інвестори оцінили потенційне припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою", що вплинуло на премію за ризик нафти.