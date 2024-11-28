Нефть падает на фоне роста запасов бензина в США и ожидания встречи ОПЕК+

Цены на нефть снизились после неожиданного скачка запасов бензина в США, а инвесторы сосредоточились на встрече ОПЕК+ в эти выходные, чтобы обсудить политику добычи нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 14 центов, или на 0,2%, до 72,69 долл. за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate также снизились на 14 центов, или на 0,2 %, до 68,58 долл. за баррель.

Ожидается, что торговля будет неактивной в связи с начинающимся в четверг празднованием Дня благодарения в США.

Запасы бензина в США выросли на 3,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 22 ноября, вопреки ожиданиям относительно небольшого сокращения запасов топлива накануне рекордных праздничных поездок.

Замедление роста спроса на топливо в крупнейших потребителях – Соединенных Штатах и Китае – сильно повлияло на цены на нефть в 2024 году, хотя сокращение поставок со стороны ОПЕК+, объединяющей Организацию стран-экспортеров нефти вместе с Россией и другими союзниками, ограничило потери.

Встреча ОПЕК+ состоится в воскресенье. Члены группы обсуждают дальнейшую отсрочку планируемого увеличения добычи нефти, которое должно было начаться в январе.

Нефть Brent и WTI потеряли более 3% на этой неделе под давлением соглашения Израиля о прекращении огня с ливанской группировкой "Хезболла". Остановка огня началась в среду и помогла уменьшить беспокойство, что конфликт может нарушить поставки нефти из крупнейшего региона Ближнего Востока, добывающего нефть.

Напомним:

Цены на нефть выросли в начале торгов во вторник, 26 ноября, после падения на предыдущей сессии, поскольку инвесторы оценили потенциальное прекращение огня между Израилем и "Хезболлой", что повлияло на премию за риск нефти.