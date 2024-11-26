Нафта подорожчала: інвестори оцінили потенційне припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою"

Ціни на нафту зросли на початку торгів у вівторок, 26 листопада, після падіння на попередній сесії, оскільки інвестори оцінили потенційне припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою", що вплинуло на премію за ризик нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту марки Brent зросли на 29 центів, або 0,4%, до 73,2 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США становили 69,2 долара за барель, що на 26 центів, або 0,38% більше попередніх.

У понеділок обидва показники знизилися на 2 долари за барель після повідомлень щодо припинення конфлікту між Ліваном та Ізраїлем, що спричинило розпродаж сирої нафти.

Реакція ринку на новини про припинення вогню була "завищеною", сказала старший ринковий аналітик Пріянка Сачдева у Phillip Nova.

Попри те, що ця новина заспокоїла побоювання щодо перебоїв у постачанні на Близькому Сході, конфлікт з Ізраїлем і ХАМАС цього року «насправді ніколи не призводив до суттєвих перебоїв у постачанні, щоб спонукати премії до війни», — сказав Сачдева.

За словами аналітиків ANZ, припинення вогню в Лівані зменшить ймовірність того, що нова адміністрація США запровадить суворі санкції проти іранської сирої нафти.

Якщо адміністрація новообраного президента Дональда Трампа повернеться до кампанії максимального тиску на Тегеран, іранський експорт може скоротитися на 1 мільйон барелів на добу, кажуть аналітики, що призведе до скорочення глобальних потоків сирої нафти.

У вівторок столиця України Київ зазнала тривалої атаки російських безпілотників, заявив мер Віталій Кличко.

Ворожнеча між великим виробником нафти Росією і Україною посилилася цього місяця після того, як президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати зброю, виготовлену в США, щоб завдати глибоких ударів по Росії.

Крім того, ОПЕК+ може розглянути можливість залишити поточне скорочення видобутку нафти з 1 січня на наступному засіданні в неділю, повідомив Reuters міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов, оскільки група виробників вже відклала підвищення через занепокоєння попитом.

У понеділок Трамп заявив, що підпише указ про введення 25% мита на всі продукти, що надходять до США з Мексики та Канади. Незрозуміло, чи включатиме це сиру нафту.

Переважна більшість із 4 мільйонів барелів нафти, що експортується Канадою, надходить до США. Аналітики кажуть, що малоймовірно, що Трамп запровадить мита на канадську нафту, яку не можна легко замінити, оскільки вона відрізняється від сортів, що виробляються в США.

«Політика Трампа поки що лише план... Що насправді відбувається на цьому фронті, поки невідомо», — сказав Сачдева з Філіпа Нова.

На цей момент ринки придивляються до плану Трампа щодо збільшення видобутку нафти в США, який був близьким до рекордних рівнів протягом 2022-2024 років і поглинув перебої з поставками через геополітичні кризи та санкції, сказав Сачдева.

Нагадаємо:

У понеділок ціни на нафту впали більш ніж на $1 після того, як Axios повідомило, що Ізраїль і Ліван досягли домовленостей щодо припинення конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою".