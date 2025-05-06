Національний банк відкликав ліцензію у фінансової компанії "Фін Траст Капітал".

Про це інформує пресслужба НБУ.

Компанія не надала в повному обсязі інформацію на письмові вимоги регулятора, пояснив НБУ.

Вжити необхідних заходів для виправлення виявлених порушень і привести діяльності компанії у відповідність до чинного законодавства України необхідно було до 14 квітня 2025 року. Про що НБУ попередив компанію 24 березня цього року.

Рішення про відкликання ліцензії було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 5 травня 2025 року.

Воно набирає чинності з моменту його доведення до відома компанії, і вона має право оскаржити його протягом шести місяців у адміністративному суді. Водночас, згідно з законодавством, оскарження не зупиняє виконання рішення.

Згідно з даними Уoucontrol, юридична особа ТОВ "Фін Траст Капітал" було зареєстровано в 2017 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 14 млн грн.

Компанія надає послуги грошового посередництва, здійснює фінансовий лізинг та надає інші фінансові послуги, за винятком страхування та пенсійного забезпечення.

Кінцевий бенефіціарний власник - Хуцишвілі Торніке.

Нагадаємо:

Нещодавно Верховний Суд підтвердив правомірність дій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка позбавила ліцензії "Контрактовий дім УМВБ". Універсальна товарна біржа здійснювала діяльність без належної ліцензії.

Після тривалого судового процесу Касаційний адміністративний суд підтвердив правомірність дій регулятора. І наголосив на обов’язковості ліцензування діяльності з організації централізованих торгів, незалежно від виду продукції.

Раніше повідомлялося, що Націбанк анулював ліцензію ТОВ "Фінод", що займається обміном валют. Компанія не вжила заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення.

Повідомлялося також, що у березні 2025 року Нацбанк застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Зокрема, на АТ "МІБ" було накладено штраф у 20,5 млн грн через неналежне виконання обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.